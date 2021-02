focus Serie A, la Top 11 del 22° turno: lo Spezia e Lukaku si prendono la scena

Spezia grande protagonista della Top 11 del 22° turno in Serie A: gli aquilotti dopo aver dominato il Milan piazzano nella formazione ideale ben quattro giocatori (Vignali, Bastoni, Maggiore e Agudelo). La palma di miglior giocatore dell'ultima giornata va a Romelu Lukaku: doppietta alla Lazio che lo porta a 300 gol in carriera, in vetta alla classifica marcatori al pari di Cristiano Ronaldo e soprattutto primo in classifica con l'Inter. Questa la formazione tipo (4-3-3):

ALEX MERET

Napoli-Juventus 1-0

Su questa vittoria c'è anche e soprattutto la sua firma. Prende tutto, arriva su ogni conclusione e nel secondo tempo è decisivo con almeno tre parate ad altissimo coefficiente di difficoltà. Non doveva giocare, per la sesta volta c'era Ospina tra i titolari, ma l'infortunio di quest'ultimo fanno del classe '97 l'eroe di giornata.

LUCA VIGNALI

Spezia-Milan 2-0

Gioca tre quarti di gara con un giallo sulle spalle che forse non meritava ma non ne risente. Gioca spesso d’anticipo su Leao recuperando un gran numero di palloni.

AMIR RRAHMANI

Napoli-Juventus 1-0

Fino a poco fa non s'era mai visto in campo, poi le assenze l'hanno catapultato tra i titolari. Dopo le brutte prove con Verona e Atalanta si riscatta, da gran difensore: chiude ogni buco, è più lesto negli interventi e si trova sempre al posto giusto. Dopo Meret è lui il migliore in campo.

GIANLUCA MANCINI

Roma-Udinese 3-0

Il cross con cui manda in gol Veretout è da terzino consumato: il suo posizionamento tattico è la chiave del primo tempo, visto che quando si allarga ha possibilità di impostare, ma quando si difende torna centrale. Preziosissimo.

SIMONE BASTONI

Spezia-Milan 2-0

Spezzino di nascita segna sotto la Curva Ferrovia con una fiondata con il mancino che inchioda Donnarumma. Un’immagine, un’istantanea da vedere e rivedere.

GIULIO MAGGIORE

Spezia-Milan 2-0

Italiano lo alza quasi sulla linea di Agudelo per non permettere al Milan di partire dal basso. Cerca sempre l’incursione in area e da una di queste realizza il gol del meritato vantaggio bianco.

JORDAN VERETOUT

Roma-Udinese 3-0

Con lui in campo la Roma ha un attaccante in più: segna da centravanti consumato e pochi minuti dopo va anche vicino al bis, che arriva su calcio di rigore. Miglior marcatore francese della storia della Roma, nove gol in stagione, il primo di testa. Cosa chiudere di più?

ANTONIN BARAK

Hellas Verona-Parma 2-1

Sempre nel vivo dell'azione e centro nevralgico del gioco offensivo del Verona. Segna il gol del 2-1 con una grande zuccata su corner. E' la marcatura numero 1000 in A per l'Hellas, dunque un gol storico oltre la vittoria.

KEVIN AGUDELO

Spezia-Milan 2-0

A dir poco funambolico. Deve fronteggiare la fisicità dei difensori centrali rossoneri e lui ci mette la rapidità e tecnica facendo capire poco agli avversari. Dopo dieci minuti sfiora il vantaggio poi sale letteralmente in cattedra. Da un suo recupero nasce il vantaggio di Maggiore.

LUIS MURIEL

Cagliari-Atalanta 0-1

Meraviglioso. Ormai gioca 30' minuti e riesce sempre ad essere decisivo. Il gol si commenta da solo.

ROMELU LUKAKU

Inter-Lazio 3-1

Trecento gol in carriera a soli 27 anni, numeri degni dei più grandi numeri 9 della storia del calcio. Una risposta alle ultime prestazioni opache, una doppietta per lanciare l'Inter in vetta alla classifica dopo 22 giornate. La giocata più bella è però l'assist per Lautaro per il gol del definitivo 3-1.