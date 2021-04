focus Serie A, la Top 11 del 32° turno: Alex Sandro meglio di Raspadori

vedi letture

Di seguito la Top 11 del 32° turno di Serie A. Spicca su tutti Alex Sandro, autore di una doppietta e unico giocatore capace in questo turno infrasettimanale di meritarsi un 8:

BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

Hellas Verona-Fiorentina 1-2

Chissà quanti punti in meno avrebbe la Fiorentina, senza il suo ultimo baluardo. Anche stasera salva la squadra in più occasioni e non può che essere inserito fra i migliori in campo.

JUAN CUADRADO

Juventus-Parma 3-1

È il miglior giocatore della Juventus in questa stagione. Stasera non fa tutto sempre bene, ma c’è il suo zampino (in due casi con l’assist diretto) su tutti e tre i gol bianconeri.

CRISTIAN ROMERO

Roma-Atalanta 1-1

Eredita da Toloi la licenza di offendere, la sfrutta meno bene. Ma dietro non concede nulla.

MATTHIJS DE LIGT

Juventus-Parma 3-1

Un assist e un gol. C’è la sua firma, sul successo di Madama. Imperiosa e di testa. Un paio di inattese sbavature lì dietro, più che perdonabili.

ALEX SANDRO

Juventus-Parma 3-1

Evidentemente l’originale è uscito dalla gabbia in cui l’aveva rinchiuso una copia. Il trascinatore che proprio non ti aspetti, ara la fascia e segna una doppietta per certi versi storica.



RUSLAN MALINOVSKYI

Roma-Atalanta 1-1

Come si dice El segna sempre lu in ucraino? Terzo gol nelle ultime cinque di campionato. Esce per un peccato di generosità.

RADJA NAINGGOLAN

Udinese-Cagliari 0-1

Sfiora il gol con una giocata super e manda in porta Joao Pedro in occasione del gol annullato dal Var. Lavora prezioso tra le linee e in fase di non possesso. L'ammonizione che gli costerà la Roma è l'unica nota negativa della serata.

BRYAN CRISTANTE

Roma-Atalanta 1-1

Torna a centrocampo e ritrova subito i suoi movimenti. Fa valere la legge dell’ex: è suo il gol che evita la sconfitta e tiene all’Olimpico un punto.

DRIES MERTENS

Napoli-Lazio 5-2

Parte forte, con un bel controllo e l'assist a Politano per il 2-0. Poi sbaglia tanti tocchi e si prende qualche rimprovero da Gattuso, facendosi però perdonare nel secondo tempo con un tiro a giro da urlo, di prima intenzione. Fanno 102 gol in Serie A, ennesimo record: è il miglior azzurro della storia (dopo esserlo già diventato tempo fa in tutte le competizioni), agguantando Vojak

GIACOMO RASPADORI

Milan-Sassuolo 1-2

Una vittoria, in rimonta, che porta la sua firma. Entra e suona la scossa ad un Sassuolo fino a quel momento poco pericoloso davanti. Di rapina il primo gol, da grande attaccante il secondo.



LORENZO INSIGNE

Napoli-Lazio 5-2

Freddo sul calcio di rigore, da stropicciarsi gli occhi dribbling e tiro a giro che valgono la doppietta. Nove gol nelle ultime dieci al Maradona, dove Lorenzo diventa più Magnifico che mai. Diciassette in campionato, a -1 dal suo record.