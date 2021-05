focus Serie A, quanti punti nel girone di ritorno? 50 per l'Inter, poi Napoli e Atalanta

Quanti punti hanno conquistato le 20 squadre di Serie A nelle 18 giornate del girone di ritorno? Di seguito la graduatoria aggiornata al termine del campionato. L'Inter che ha chiuso il campionato con 91 punti ne ha conquistati 50 nel girone di ritorno. Al secondo posto in questa graduatoria c'è il Napoli, a cui però non sono bastati 43 punti dal giro di boa in poi per qualificarsi alla prossima Champions League. Atalanta sul gradino più basso del podio, poi Juventus e Milan. Ecco il dato.

Inter 50 punti (nel girone di ritorno)

Napoli 43

Atalanta 42

Juventus 39

Milan 36

Lazio 34

Sassuolo 32

Roma 27

Sampdoria 26

Genoa 24

Cagliari 23

Torino 23

Udinese 22

Bologna 21

Spezia 21

Fiorentina 19

Hellas Verona 15

Crotone 11

Benevento 11

Parma 7