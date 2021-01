FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A, clamoroso Cristiano Ronaldo: scivola dal 1° al 5° posto

focus Top e Flop 20 di A, clamoroso Cristiano Ronaldo: scivola dal 1° al 5° posto

Classifica di rendimento stravolta in questo 18° turno. Cristiano Ronaldo cola a picco dopo il 4.5 rimediato nel derby d'Italia e scivola dal primo al quinto posto, lasciando lo scettro di miglior giocatore della Serie A a Romelu Lukaku. Sempre più in alto Hirving Lozano, che in questo secondo anno in Italia sta finalmente giustificando l'enorme spesa del Napoli per strapparlo al PSV Eindhoven. Questi i migliori e i peggiori 20:

TOP 20

6,69 LUKAKU (Inter)

6,62 LOZANO (Napoli)

6,62 MURIEL (Atalanta)

6,60 GOMEZ (Atalanta)

6,57 RONALDO (Juventus)

6,57 INSIGNE (Napoli)

6,56 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,50 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,50 MKHITARYAN (Roma)

6,50 NZOLA (Spezia)

6,47 BELOTTI (Torino)

6,47 IMMOBILE (Lazio)

6,47 HAKIMI (Inter)

6,43 BERARDI (Sassuolo)

6,42 MCKENNIE (Juventus)

6,42 KJAER (Milan)

6,42 ZIELINSKI (Napoli)

6,41 LAUTARO (Inter)

6,41 DE PAUL (Udinese)

6,41 DONNARUMMA(Milan)

FLOP 20

5,41 LUPERTO (Crotone)

5,42 MARRONE (Crotone)

5,45 INGLESE (Parma)

5,50 CALLEJON (Fiorentina)

5,53 IONITA (Benevento)

5,55 PELLEGRINI (Genoa)

5,56 PULGAR (Fiorentina)

5,57 MAGALLAN (Crotone)

5,59 DABO (Benevento)

5,59 TUIA (Benevento)

5,59 IACOPONI (Parma)

5,60 LAPADULA (Benevento)

5,60 TOLJAN (Sassuolo)

5,60 LYANCO (Torino)

5,61 BRUNO ALVES (Parma)

5,61 HENRIQUE (Crotone)

5,61 SOHM (Parma)

5,62 CORNELIUS (Parma)

5,62 VERDI (Torino)

5,65 MARIN (Cagliari)