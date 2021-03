FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Lukaku balza al comando, Ibra sprofonda al 5° posto

focus Top e Flop 20 di A. Lukaku balza al comando, Ibra sprofonda al 5° posto

Cambio al comando della classifica di rendimento della Serie A. L'ennesimo 8 in pagella ricevuto da Romelu Lukaku colloca il belga al comando della classifica, scavalcando Luis Muriel di un centesimo. Impressiona la caduta in picchiata di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dal ritorno in campo sta collezionando una preoccupante serie di insufficienze nette che lo hanno fatto precipitare al quinto posto in classifica. Alexis Sanchez è la new entry: il cileno raggiunge il numero minimo di voti. Nella controclassifica, dedicata ai peggiori, è dominio Crotone: le sei sconfitte consecutive dei pitagorici e l'ultimo posto evidenziano le enormi difficoltà e le prime tre posizioni dal basso occupate da Marrone, Luperto e Magallan ne sono lo specchio. Questa la Top e la Flop 20 di Serie A dopo 24 giornate:

TOP 20

6,80 LUKAKU (Inter)

6,79 MURIEL (Atalanta)

6,62 LOZANO (Napoli)

6,55 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,50 IBRAHIMOVIC (Milan)

6,50 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,48 BARELLA (Inter)

6,48 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,48 GOSENS (Atalanta)

6,46 NZOLA (Spezia)

6,46 SANCHEZ (Inter)

6,46 MKHITARYAN (Roma)

6,46 DE PAUL (Udinese)

6,45 BELOTTI (Torino)

6,44 BERARDI (Sassuolo)

6,43 INSIGNE (Napoli)

6,41 DONNARUMMA (Milan)

6,38 MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

6,38 HAKIMI (Inter)

6,36 IMMOBILE (Lazio)

FLOP 20

5,33 MARRONE (Crotone)

5,44 LUPERTO (Crotone)

5,47 MAGALLAN (Crotone)

5,50 IONITA (Benevento)

5,50 TUIA (Benevento)

5,50 HENRIQUE (Crotone)

5,50 CORNELIUS (Parma)

5,53 GOLEMIC (Crotone)

5,53 BRUNO ALVES (Parma)

5,54 DABO (Benevento)

5,56 KOUAME (Fiorentina)

5,57 FOULON (Benevento)

5,58 KALINIC (Hellas Verona)

5,58 IACOPONI (Parma)

5,59 LYANCO (Torino)

5,60 DI CARMINE (Crotone)

5,62 ZAZA (Torino)

5,63 LASAGNA (Hellas Verona)

5,64 KURTIC (Parma)

5,65 RODRIGUEZ (Torino)