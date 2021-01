Follia di Montipò, per Lukaku è troppo facile far gol: l'Inter cala il tris al Benevento

Una follia di Montipò e il killer instinct di Romelu Lukaku per confezionare il 3-0 dell'Inter contro il Benevento. Il portiere sbaglia il rinvio e manda il pallone a sbattere su Lautaro Martinez. La carambola favorisce Lukaku, che a porta sguarnita non può sbagliare. Troppo facile per uno come lui, tris nerazzurro ai ragazzi di Inzaghi.

