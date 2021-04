FOTO - Lo Spezia ferma l'Inter sull'1-1, Farias e Perisic in gol: le migliori immagini della sfida

Solo 1-1 per l'Inter allo stadio Picco contro lo Spezia, passato in vantaggio con Farias al dodicesimo, prima del pareggio di Perisic prima dell'intervallo. A niente è valso l'arrembaggio finale dei nerazzurri, che non sono riusciti a passare in vantaggio. Di seguito le migliori immagini della sfida: