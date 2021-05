FOTO - Salernitana in Serie A! Le immagini della festa in campo e per le vie della città

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 19:45 Serie A di di @BargelliniLuca

Dopo 22 anni di digiuno Salerno è tornata a festeggiare la Serie A. La formazione di Fabrizio Castori con il 3-0 inflitto al Pescara nell'ultimo match di campionato si è assicurata la matematica promozione nella massima serie. Sul campo dell'Adriatico e per le vie della città campana è subito scattata la festa. Ecco alcune immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

monza

Your browser does not support the video tag Festeggiamenti Salernitana

festeggiamenti salernitana

Salernitana

Festa Salernitana

Monza