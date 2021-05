FOTO - Toro in crisi, in serata confronto tra la squadra e una delegazione di tifosi

Un delegazione di tifosi questa sera ha incontrato la squadra del Torino per chiedere spiegazioni in merito alle ultime prestazioni negative. Dopo aver perso 7-0 in casa contro il Milan, quest'oggi i granata hanno perso 4-1 sul campo dello Spezia tenendo così vivo il Benevento in chiave salvezza. In basso la foto del nostro inviato.