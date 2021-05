FOTO - Tracollo Juventus, slancio Milan per la Champions: i migliori scatti dello 0-3 dell'Allianz

Un vero e proprio ko tecnico quello rifilato dal Milan in casa della Juventus in quella che veniva descritta dai più come una partita potenzialmente decisiva per l'assegnazione di posti Champions League. Grandissima prestazione dei rossoneri, che oltre a portarsi a +3 nei confronti della squadra di Pirlo, ora può contare anche sugli scontri diretti a favore. Di seguito le migliori immagini del match fornite da TMW.