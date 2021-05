FOTONOTIZIA - Salernitana premiata per la promozione all'Arechi. C'è anche Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 18:25 Serie A di fonte Dall'inviato Luca Esposito di

Questo pomeriggio la Salernitana è stata premiata, alla presenza del presidente della Lega B Mauro Balata, per la promozione in Serie A conquistata all'ultima giornata. Una vera e propria festa all'Arechi, coi tifosi che però sono dovuti restare all'esterno dello stadio per le normative anti-Covid, a cui ha partecipato anche il patron Claudio Lotito.

salernitana P {margin-top:0;margin-bottom:0;} Luca Esposito

Salernitana festa P {margin-top:0;margin-bottom:0;} luca esposito

Festa salernitana P {margin-top:0;margin-bottom:0;} Inviato da Outlook

Festa salernitana P {margin-top:0;margin-bottom:0;} Inviato da Outlook

Your browser does not support the video tag Festa Salernitana P {margin-top:0;margin-bottom:0;} Inviato da Outlook