TMW Frattesi dietro solo al capitano, Pinamonti ai margini del podio: gli ingaggi della Lazio

Fare l'omelette con le uova che si hanno è un adagio che va per la maggiore se si tratta di raccontare la Lazio e le sue mosse sul calciomercato estivo 2026. Al termine del quale ne è emerso un ritratto dell'8^ squadra che spende di più per gli ingaggi nella Serie A 2026/27. Più della Fiorentina, per esempio.

Lazio 2026/27, tutti gli stipendi

Il più pagato della Lazio è Zaccagni, il capitano che è l'unico a toccare la quota dei 3 milioni di euro netti l'anno. Alle sue spalle il nuovo protagonista Frattesi, con i suoi poco più di 5 lordi a stagione (2,8 netti) in attesa di essere acquistato definitivamente dall'Inter. Chiude il podio Tavares, prima di un altro innesto preso in estate, in teoria il centravanti designato Pinamonti che è l'ultimo a superare i 2 milioni netti l'anno. Uno scoglio comunque raggiunto anche dai vari Marusic, Rovella, Pedraza e Leite. Di seguito l'elenco completo.

Mattia ZACCAGNI - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2029

Davide FRATTESI - 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027

Nuno TAVARES - 4,44 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029

Andrea PINAMONTI - 3,89 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2031

Adam MARUSIC - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Nicolò ROVELLA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Alfonso PEDRAZA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029

Diogo LEITE - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Manuel LAZZARI - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2027

Danilho DOEHKI - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2029

Kenneth TAYLOR - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030

Albert GUDMUNDSSON - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2027

Danilo CATALDI - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027

Josip SUTALO - 2,5 milioni di € lordi (1,35 netti) fino al 2027

Fisayo DELE-BASHIRU - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028

Luca PELLEGRINI - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2027

Tijjani NOSLIN - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2029

Mohamed FARES - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2027

Gustav ISAKSEN - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028

Reda BELAHYANE - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2029

Matteo CANCELLIERI - 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027

Christos MANDAS - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029

Oliver PROVSTGAARD - 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2029

Adrian PRZYBOREK - 560mila € lordi (300mila netti) fino al 2030

Edoardo MOTTA - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2030

Federico SERRA - 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027

Davide RENZETTI - 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027

Alessio FURLANETTO - 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028

Romano FLORIANI MUSSOLINI - 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028

Filipe BORDON - 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2028

Bruno GALASSI - 150mila € lordi (80mila netti) fino al 2029

Valerio FORCOMENI - 150mila € lordi (80mila netti) fino al 2030

TOTALE - 69,44 milioni di € lordi (38,31 milioni di € netti)

dati a fonte Capology.com