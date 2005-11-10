TMW A sorpresa non è Goncalo Ramos il più pagato dal Diavolo: gli ingaggi del Milan

Sono ormai diversi anni che il Milan naviga sul podio delle squadre di Serie A con il monte ingaggi più elevato e anche per l'edizione 2026/27 del campionato italiano il Diavolo si conferma, occupando il 4° posto della graduatoria apposita, con quasi 110 milioni di euro lordi da destinare agli stipendi dei suoi calciatori, e a un tiro di schioppo dal podio.

Milan 2026/27, tutti gli stipendi

Forse suona come una sorpresa, d'altronde è l'acquisto più costoso nella storia del Milan, ma non è Goncalo Ramos il giocatore rossonero con lo stipendio più alto. Il portoghese è comunque secondo, ma davanti a lui staziona Rabiot, voluto con forza da Allegri lo scorso anno e gratificato con 5 milioni di euro netti di ingaggio. E poi Modric, che supera Maignan sul lordo ma non nel guadagno 'in tasca', visto che il portiere beneficia del Decreto Crescita: la lista completa.

Adrien RABIOT - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2028

Gonçalo RAMOS - 7,41 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031

Luka MODRIC - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027

Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031

Mario GILA - 5,77 milioni di € lordi (4,5 netti) fino al 2031

Diego MOREIRA - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028

Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027

Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027

Youssouf FOFANA - 5,11 milioni di € lordi (2,76 netti) fino al 2028*

Ardon JASHARI - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Christopher NKUNKU - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Pervis ESTUPINAN - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027

Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Omari HUTCHINSON - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2027

Matteo GABBIA - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2029

Strahinja PAVLOVIC - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2028

Koni DE WINTER - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030

Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

Pietro TERRACCIANO - 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027

Francesco CAMARDA - 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2031

Filippo TERRACCIANO - 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028

Davide BARTESAGHI - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2030

Alphadjo CISSE - 740mila € lordi (400mila netti) fino al 2030

Sankhou DIAWARA - 560mila € lordi (300mila netti) fino al 2031

Christian COMOTTO - 560mila € lordi (300mila netti) fino al 2031

Lorenzo TORRIANI - 370mila € lordi (200mila netti) fino al 2030

Valeri VLADIMIROV - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2029

TOTALE - 109,12 milioni di € lordi (68,61 milioni di € netti)

dati a fonte Capology.com