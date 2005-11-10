L'agente di Mancini: "È un pazzo. Volevo portarlo via, ha scelto la Roma a tutti i costi"
Giuseppe Riso, agente tra gli altri anche di Gianluca Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni all'uscita dalla sede ai microfoni di FCInter1908, rivelando un retroscena sul difensore: "Volevo portarlo via, ma lui, anche con offerte importanti, anche con più soldi, ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io lo avrei venduto (ride, ndr). Non ha voluto, ha rifiutato tutto per la Roma, è un gesto che lui fa per la gente della Roma. Gli ho detto: 'Sei un pazzo', ma sono contento perché lui è felice, nonostante potesse guadagnare di più".
La situazione di Frattesi
L'agente ha spiegato anche quale sarà il futuro del centrocampista: "Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. Juventus? Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter: non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro: fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".
Gli altri assistiti
Riso ha infine aggiornato anche su Carlos Augusto e altri calciatori: "Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve. Camarda e Comotto fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro. Cristante è il capitano della Roma, entrerà nella storia.