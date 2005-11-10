L'agente di Mancini: "È un pazzo. Volevo portarlo via, ha scelto la Roma a tutti i costi"

Riso ha parlato anche del futuro di Davide Frattesi: "Non parlo di Juventus prima di incontrare l'Inter. Non mi sembra giusto".

Giuseppe Riso, agente tra gli altri anche di Gianluca Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni all'uscita dalla sede ai microfoni di FCInter1908, rivelando un retroscena sul difensore: "Volevo portarlo via, ma lui, anche con offerte importanti, anche con più soldi, ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io lo avrei venduto (ride, ndr). Non ha voluto, ha rifiutato tutto per la Roma, è un gesto che lui fa per la gente della Roma. Gli ho detto: 'Sei un pazzo', ma sono contento perché lui è felice, nonostante potesse guadagnare di più".

La situazione di Frattesi

L'agente ha spiegato anche quale sarà il futuro del centrocampista: "Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. Juventus? Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter: non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro: fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

Gli altri assistiti

Riso ha infine aggiornato anche su Carlos Augusto e altri calciatori: "Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve. Camarda e Comotto fanno parte di un nuovo Milan, sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro. Cristante è il capitano della Roma, entrerà nella storia.