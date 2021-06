Fumata nera a Londra. Il Tottenham si tira indietro nella trattativa con Antonio Conte

Bomba dei colleghi del Telegraph e di quelli di SkySports UK in merito al futuro della trattativa fra il Tottenham e Antonio Conte per lo sbarco del tecnico ex Inter sulla panchina degli Spurs. Secondo quanto riportato il club londinese avrebbe annullato l’interesse nei confronti dell’allenatore pugliese. Alla base della scelta ci sarebbero delle preoccupazioni da parte della dirigenza del Tottenham per alcune delle sue richieste, inclusa la sua riluttanza a lavorare con giovani promettenti giocatori del club.