Futuro a Cagliari incerto per Sottil e Duncan: i due potrebbero fare rientro alla Fiorentina

Con la salvezza in cassaforte, in casa Cagliari può prendere il via la programmazione in vista della prossima stagione. Due giocatori della rosa di Semplici che ancora non hanno chiaro il proprio futuro sono Alfred Duncan e Riccardo Sottil, entrambi di proprietà della Fiorentina ed entrambi riscattabili a cifre già pattuite. Secondo i colleghi di FirenzeViola nella giornata di oggi in casa sarda andrà in scena un summit di mercato per fare il punto su questa e altre situazioni, anche se le prime indiscrezioni raccontano di un riscatto complicato per i due. Per Sottil pesa l'aspetto tattico, visto che nel 3-5-2 di Semplici è difficilmente collocabile. Per lui servirebbero 11 milioni di riscatto, ai quali potrebbero seguire i 13,5 previsti nel controriscatto a favore dei viola. Per quanto riguarda Duncan, lo scoglio è la valutazione di 15 milioni. In questo senso, difficilmente la Fiorentina sembra disposta a concedere sconti per non mettere a bilancio minusvalenza.