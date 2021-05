Gagliardini sblocca subito la gara, Inter-Sampdoria 1-0: splendida azione dei nerazzurri

L'Inter passa subito in vantaggio, a segno Roberto Gagliardini. Vecino recupera palla, aperture per Lautaro Martinez. Tocco dell'argentino di esterno per Young, cross basso e Gagliardini in scivolata manda la palla alle spalle di Audero. Grandissima azione corale dell'Inter.