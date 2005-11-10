Verso Roma-Inter, Gasperini sorride col recupero di Hermoso: ha tutta la rosa a disposizione

Arriva una buona notizia in casa Roma, a pochi giorni dalla super sfida al vertice di Serie A contro l'Inter (in programma sabato all'Olimpico alle ore 18.00). In questo senso, riporta Sky Sport, mister Gasperini potrà contare su tutta la rosa a disposizione.

In occasione dell'allenamento odierno, infatti, il tecnico della Roma ha potuto contare anche su Hermoso, che aveva subito un trauma contusivo al piede: lo spagnolo classe '95 ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è dunque pronto a prendersi il posto da titolare in difesa contro i nerazzurri.

Con Hermoso sul centro-sinistra, ballottaggio dunque tra Ndicka e Balerdi per completare il blocco difensivo assieme a Mancini. A centrocampo confermatissima la coppia formata da Cristante e Kone (il francese ha recuperato completamente dal problema al ginocchio), mentre sulle corsie ci saranno Wesley ok e uno tra Molina e Lulli. In attacco Soule o Mora, favorito il primo, assieme alle certezze Dybala e Malen