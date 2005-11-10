Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Caso Malagò, oggi si decide sul commissariamento FIGC: tutto quello che serve sapere

Focus TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 07:34Serie A
06.10.2026 07:34Serie A
Fonti preferite
La Federcalcio rischia un vero e proprio terremoto: le Frequently Asked Question di TMW per capire cosa sta succedendo. E cosa può succedere
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso del mancato tesseramento con la Federcalcio di Giovanni Malagò porterà al commissariamento, affidato però allo stesso presidente federale. Tra nodi giuridici e questioni politiche, ecco delle FAQ per decifrare la vicenda: oggi alle 13 si terrà la Giunta nazionale del CONI, seguita dal Consiglio.

Da dove nasce la vicenda tesseramento?

È pacifico che, al momento della presentazione della candidatura alla presidenza della FIGC, Malagò non fosse tesserato. La questione è stata sollevata nei ricorsi di Renato Miele - terzo candidato non ammesso perché privo di accreditamento - contro l’ammissione delle candidature di Malagò e Giancarlo Abete. Sul piano disciplinare, la posizione personale di Malagò è stata archiviata: non aveva dichiarato di essere tesserato. Resta invece aperto il problema della regolarità della procedura elettorale e dell’operato della FIGC. Alla documentazione presentata da Malagò mancherebbero inoltre anche le autocertificazioni relative all'assenza di divieti e incompatibilità: secondo la FIGC, perché non ne aveva bisogno in quanto membro CIO e della Giunta del CONI.

Cosa prevede l’art. 29 dello Statuto FIGC e qual è il problema?

L’articolo 29 stabilisce che alle cariche federali possono essere eletti o nominati soggetti “in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura”. È la stessa formula utilizzata dai Principi fondamentali del CONI. La FIGC sostiene che essere “in regola” non significhi necessariamente essere già tesserati; la Procura generale dello Sport ha invece ritenuto - e l'aveva già fatto presente alla Federcalcio nel 2023 - che il requisito presupponga l’esistenza di un tesseramento valido. È su questa interpretazione che si gioca il caso.

Chi deve decidere sulla posizione di Malagò e quali sono i prossimi passaggi?

Il procedimento disciplinare personale, come detto, è chiuso ed è un tema: Malagò non può essere perseguito proprio perché all’epoca non era tesserato, e questo aggraverebbe la situazione, dato che all’epoca era fuori dall’ordinamento sportivo. Ora la questione riguarda il CONI, chiamato a valutare se la FIGC abbia violato i Principi fondamentali ammettendo la candidatura di Malagò. La Giunta ha chiesto e ottenuto pareri giuridici: se ritenesse sussistenti i presupposti per il commissariamento, dovrebbe proporlo al Consiglio Nazionale del CONI, al quale spetta la decisione.

Cosa dicono i pareri arrivati in Giunta?

Seppure con argomentazioni diverse, tutti i giuristi interpellati - Franco Gaetano Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti - ritengono che il tesseramento sia un requisito essenziale per la candidatura. E tutti, oltre alle normative federali, fanno riferimento all'art. 15 del d.lgs 36/2021.

La decadenza di Malagò comporterebbe automaticamente il commissariamento della FIGC?

No. Sono due passaggi differenti. Lo Statuto FIGC disciplina già cosa accade se decade il presidente: con lui decade immediatamente l’intero Consiglio federale e si apre una fase di prorogatio finalizzata alle nuove elezioni. Il commissariamento è invece un provvedimento straordinario del CONI, possibile in presenza, tra l’altro, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo o dell’impossibilità di funzionamento degli organi federali. In questo caso, la grave violazione non sarebbe tanto la decadenza di Malagò, quanto l'invalidità della sua elezione, perché avvenuta in assenza dei requisiti minimi.

Chi può commissariare la Federcalcio e come viene scelto il commissario?

La Giunta Nazionale del CONI propone il commissariamento, mentre la decisione spetta al Consiglio Nazionale. Il provvedimento individua poi il commissario, i suoi poteri e gli obiettivi del mandato. Non esiste un automatismo sul nome, né sui limiti del suo mandato. Nel precedente del 2018, Roberto Fabbricini ricevette i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio federale.

Chi vota in Giunta? E in Consiglio?

Della Giunta fanno parte 17 persone, ma non tutti votano: sono sicuramente esclusi il segretario generale Carlo Mornati e lo stesso Giovanni Malagò. Dubbi su Diana Bianchedi (ex capodelegazione della Nazioale) ed Elisabet Spina (legata al Milan), per potenziale conflitto di interessi. In Consiglio votano in 77: escluse, oltre al calcio, le federazioni di pesistica, cricket e tiro a segno.

Quanto potrebbe durare un eventuale commissariamento?

Non c’è una durata standard prevista dallo Statuto CONI: dipende dal mandato assegnato al commissario e dalle ragioni del commissariamento. I 90 giorni spesso citati riguardano invece la normale procedura FIGC dopo la decadenza degli organi, entro i quali deve essere celebrata l’Assemblea. Nel 2018 il commissariamento di Fabbricini fu inizialmente disposto per sei mesi e successivamente prorogato. A proposito di tempistiche: in questa fase, tutto dipende dai pareri richiesti. Buonfiglio ha convocato la Giunta del CONI per il 6 ottobre.

Gli atti firmati o approvati durante la presidenza Malagò resterebbero validi?

In linea generale sì: il commissaraimento non provocherebbe automaticamente la nullità a cascata di tutti gli atti adottati nei mesi precedenti. Non esiste nello Statuto FIGC una disposizione che preveda un simile effetto. Anche il principio generale del cosiddetto “funzionario di fatto” tende a preservare gli atti adottati prima dell’accertamento dell’ineleggibilità, ferma restando la possibilità di contestare singoli provvedimenti nei modi previsti.

La nomina di Roberto Mancini a commissario tecnico sarebbe a rischio?

No. Il ct non è un organo elettivo e il suo incarico non decade insieme al presidente e al Consiglio federale. Lo Statuto attribuisce proprio al presidente federale la responsabilità dell’area tecnico-sportiva e la nomina dei direttori tecnici delle Nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. La successiva decadenza di chi ha effettuato la nomina non comporta, da sola, la cessazione dell’incarico di Mancini.

Un eventuale commissario potrebbe esonerare Mancini o dovrebbe confermarlo?

Potrebbe cambiare commissario tecnico, se il mandato attribuitogli dal CONI comprendesse i poteri del presidente federale. Non sarebbe però obbligato a farlo: Mancini resterebbe in carica fino a una decisione diversa. Il precedente è significativo: durante il commissariamento del 2018 Fabbricini disponeva dei poteri presidenziali e fu proprio quella gestione straordinaria a nominare Roberto Mancini ct della Nazionale. Resterebbero naturalmente da rispettare gli aspetti contrattuali.

Malagò può essere nominato commissario?

Lo Statuto CONI non contiene un divieto espresso che impedisca di nominare commissario lo stesso Malagò, che del resto non sarà neppure deferito. Il commissario è una figura straordinaria individuata dal CONI, non un presidente eletto attraverso la procedura disciplinata dall’articolo 29 dello Statuto FIGC. È quindi un’ipotesi che sul piano normativo non può essere esclusa a priori, e nelle ultime ore è diventata la più probabile.

Malagò potrebbe candidarsi nuovamente alla presidenza della FIGC dopo la decadenza?

Sì, in linea di principio. La contestazione attuale riguarda il requisito posseduto al momento della candidatura di giugno e non ha prodotto una sanzione disciplinare personale che renda Malagò ineleggibile in futuro. Per presentarsi a una nuova elezione dovrebbe però eliminare alla radice il problema: ottenere un valido tesseramento FIGC - non è affatto difficile - prima del deposito della candidatura e rispettare tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 29. La vera questione è se, in questa ipotesi, potrebbe essere concretamente rieletto: diversi club di Serie A - specie alcuni tra i suoi principali elettori come Inter, Atalanta, Roma e Juventus - sono molto perplessi dalla gestione dei primi tre mesi, e il tesseramento c’entra davvero molto poco.

Malagò può far ricorso?

Sì, al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, poi alla giustizia amministrativa (TAR in primo grado, Consiglio di Stato in secondo).

L'Italia rischia di perdere gli Europei del 2032?

No. L’eventuale decadenza del presidente o il commissariamento della FIGC non farebbero venir meno automaticamente l’assegnazione di Euro 2032 a Italia e Turchia: la Federazione continuerebbe a esistere e un eventuale commissario ne assumerebbe la gestione, compresi gli impegni legati al torneo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine news 2
Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine news 3
Malagò: "L'U21 conferma che stiamo costruendo con convinzione il futuro dell'Italia"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:00 Serie AFocus TMW
Focus TMWOcchio alle scadenze, i giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto
Immagine news 2
08:55 Serie A
Braglia: "L'inizio del Genoa è stato complicatissimo ma De Rossi l'ultimo dei colpevoli"
Immagine news 3
08:51 Serie A
Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine news 4
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 5
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine news 6
08:35 Serie A
Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine news 7
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine news 8
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine top news n.1 L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"
Immagine top news n.2 Conte e il club che ha perso di vista la propria storia: parte il toto futuro per il tecnico più ambito
Immagine top news n.3 Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine top news n.4 C'è una nuova Italia a cui aggrapparsi! Turchia battuta di nuovo, finisce 3-1
Immagine top news n.5 L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara
Immagine top news n.6 Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"
Immagine top news n.7 Inacio Pià: "Spero in qualche minuto stasera: Samuele ti crea la giocata, alla Rodrygo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.4 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Serie A
Immagine box news Serie A Braglia: "L'inizio del Genoa è stato complicatissimo ma De Rossi l'ultimo dei colpevoli"
Immagine box news Serie A Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine box news Serie A Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine box news Serie A Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine box news Serie A Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine box news Serie A Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Immagine box news Serie B Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Immagine box news Serie B Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati
Immagine box news Serie B 'Premio Gentleman - Piermario Morosini': tre le nomination per la Serie B
Immagine box news Serie B Arezzo, lavori al 'Città di Arezzo': via libera alla demolizione della Maratona
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Immagine box news Serie C Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
Immagine box news Serie C Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06:30 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi