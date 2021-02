Gattuso è sempre più in bilico: "Non sarò né il primo né l'ultimo. Ma ho il dovere di provarci"

Gennaro Gattuso e il possibile esonero in caso di risultato negativo nel prossimo turno di campionato contro la Juventus. L'allenatore del Napoli ne ha parlato in conferenza stampa, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Juventus ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il capitano della barca sono io, quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l'allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l'ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine".

