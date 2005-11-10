Ufficiale Genoa, accordo con la Roma per Baldanzi: i dettagli dell'operazione

Tommaso Baldanzi resta al Genoa. Come raccontato nei giorni scorsi, il club ligure e la Roma hanno trovato l'accordo per la permanenza del giocatore in rossoblù dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Questa la nota del Genoa:

"Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”

Le parole di Tommaso Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia".