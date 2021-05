Genoa, Ballardini: "Abbiamo superato difficoltà straordinarie. A Cagliari per fare bella figura"

Ultima giornata per il Genoa. Domani sera i rossoblu scenderanno in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari per chiudere il proprio campionato. In vista del match contro il team di Leonardo Semplici, il tecnico Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel.

Si ipotizzava che la sfida di Cagliari potesse anche essere decisiva e invece sarà una sfida per concludere nel migliore dei modi la stagione.

"E' la verità. Ci siamo guadagnati questa partita con serenità, con gioia, pieni di soddisfazione contro una squadra che ha raggiunto l'obiettivo. Andiamo a Cagliari e vogliamo fare bella figura ma siamo pieni di gioia".

Si può già fare un bilancio di questa stagione?

"Sì. E' stata un'annata difficile da descrivere perchè le straordinarie difficoltà sono state superate da una squadra che ogni volta le ha affrontate con lo spirito giusto soffrendo e con qualità. Un'impresa quotidiana straordinaria culminata con la salvezza a due partite dalla fine".

L'unità di intenti è stata la chiave dell'impresa?

"Se si chiede ad ognuno, tutti ti dicono il bene che i ragazzi si vogliono. Questo affetto che c'è tra di loro, questa stima e questa unità hanno portato ad un'impresa, sottolineo, straordinaria".

Come ha visto la salvezza del Cagliari?

"Hanno una squadra con giocatori di altissimo valore e nell'ultimo periodo il loro valore lo hanno dimostrato tutto. Per me il Cagliari, come rosa, può certamente arrivare nelle prime otto-dieci del nostro campionato con i giocatori che hanno".

Domani vedremo qualche volto nuovo. Può essere il turno di Kallon?

"Kallon si è allenato con noi gli ultimi tre-quattro giorni, verrà convocato ed è un ragazzo molto interessante. Vediamo".

La prossima settimana sarà a Genova per tirare le somme e pianificare il futuro?

"Sì. La prossima settimana saremo a Genova per qualche giorno poi torneremo a casa perchè ci vogliamo godere anche questo momento a casa".