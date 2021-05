Genoa, Ballardini: "Inizia la volata finale. Siamo padroni del nostro destino"

vedi letture

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, è intervenuto sul sito ufficiale del Grifone in vista della gara di domani con il Sassuolo.

Si può dire che con la gara di domani inizia la volata finale del campionato?

"Sì, si può dire perché mancano 4 partite, quella di domani è una gara importantissima"

Fare risultato col Sassuolo vorrebbe dire fare un grande passo in avanti verso l'obiettivo salvezza

"Sì, è così, significherebbe avvicinarci molto al nostro obiettivo".

Che ti tipo approccio serve come una squadra com il Sassuolo di De Zerbi che gioca un calcio europeo?

"Da squadra, dobbiamo concedere poco spazio. Ci deve essere grande collaborazione, intensità, ordine, aggressività e qualità. Tutti questi ingredienti contro una squadra che gioca a memoria".

Il Sassuolo vuole conquistare l'Europa. Come deve rispondere il Genoa?

"Il Genoa deve rispondere con una grande prestazione da squadra, come fatto con lo Spezia. Se facciamo una gara del genere, possiamo giocarcela con tutti. Se invece giochiamo come abbiamo fatto contro la Lazio, allora non abbiamo speranze".

Come vede la lotta salvezza?

"La quota si è alzata, dietro ci sono squadre di un livello elevato, però il Genoa è padrone del suo destino"

Con le assenze di Criscito e Biraschi come cambia la difesa?

"Durante la partita possono succedere tante cose. Sostituiremo gli assenti, ma il modulo sarà sempre il solito".

Con la prossima partita, per lei saranno 100 panchine in serie A alla guida del Genoa. Oggi sono 10 anni dal derby di Boselli, forse la partita più bella di tutte queste. Cose vorrebbe di quel suo Genoa per la gara di domani?

"Non c'è spazio per pensare a quei bei momenti, siamo tutti concentrati sulla partita che dobbiamo fare domani".