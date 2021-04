Genoa, Ballardini: "Siamo costruiti per giocare con due attaccanti. Se resto? Valuteremo"

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, commenta così ai microfoni di Dazn la sconfitta dei rossoblù contro il Milan: “Siamo tutti molto dispiaciuti ma fieri. Abbiamo fatto una bella partita. Sappiamo che per fare punti bisogna fare queste partite e giocando così i punti arriveranno”.

Con che retrogusto va via da qui?

“Il Genoa era da un po’ che non faceva una partita con così grande attenzione, generosità e qualità. Contro una grande poi. Ci teniamo la partita e c'è il dispiacere grande che ora va trasformato in voglia di fare bene alla prossima. Da qui in avanti possiamo fare grandi partite”.

In futuro si potranno vedere due trequartisti dall’inizio?

“Capisco la domanda ma la mia risposta è che abbiamo dieci difensori, di cui 6-7 centrali. Oggi non avevamo terzini, con Zappacosta che non c’era. C’era solo Ghiglione come esterno di ruolo, con Cassata che ha giocato a sinistra. Abbiamo giocatori di qualità davanti, ma sai bene che le squadre per come vengono costruite poi bisogna trovare il giusto equilibrio e compattezza, esaltando le qualità di ognuno. La squadra è stata costruita per giocare con due attaccanti e non con una difesa a quattro o con tre attaccanti, poi le cose si possono rivedere”.

Destro non si vedeva da anni così, che stagione sta vivendo?

“E’ merito suo, si allena molto bene, ci tiene e fa una vita giusta. Da come si comporta fuori dal campo e in allenamento poi lo vedi in partita che è sempre coinvolto. Ha qualità che non sono comuni, ha l’istino del killer. Complimenti a lui, si sta spendendo molto e il premio arriva perché i gol li sa fare”.

Cassata laterale è un’intuizione, come Goldaniga e Radovanovic centrale. Come le vengono?

“Questo grazie alla serietà di tutti, il Genoa ha la fortuna di avere una rosa abbastanza ampia e con grande coinvolgimento e serietà. Per un allenatore è facile, per modo di dire, però i ragazzi danno una mano, si impegnano se giocano o non giocano e ci tengono a far bene quando vengono chiamati”.

Marroccu ha detto che resta al 100%.

“Non è vero, ringrazio Marroccu ma non è vero. Il Genoa deve fare bene da qui alla fine, noi abbiamo un obiettivo chiaro e quello è l’obiettivo. Il resto lo valuteremo una volta raggiunto l’obiettivo”.