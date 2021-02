Genoa, Criscito: "Prima l'Inter, poi il derby. Ballardini? Ci ha trasmesso la carica che ci mancava"

"Mi sento genovese e sono un tifoso del Genoa, anche per questo dopo sette anni in Russia ho fatto di tutto per tornare qui. Quando arrivo a Pegli riconosco la mia seconda casa". Ha parlato così Domenico Criscito, capitano del Genoa, a Sky Sport: "Derby? Dobbiamo pensare gara per gara, ora c'è prima l'Inter e alla Sampdoria ci penseremo da lunedì. Sappiamo che la gente a Genova vive per il derby e speriamo di regalare grandi gioie ai nostri tifosi".

Intanto il Genoa si gode i sette risultati utili di fila in campionato, merito anche della nuova gestione tecnica affidata a Davide Ballardini, che Criscito aveva già incrociato in rossoblù la prima volta nella stagione 2010/11: "Il mister l'ho trovato uguale a com'era. Lui ha sempre amato il suo lavoro, è una persona seria, ci ha trasmesso la carica che ci mancava e siamo molto contenti di quello che stiamo facendo con lui".