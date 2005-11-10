Ufficiale Genoa, esercitata l'opzione per Bijlow: il portiere ha firmato fino al 2029

Il Genoa ha esercitato l'opzione per prolungare il contratto del portiere Justin Bijlow fino al giugno del 2029. La notizia era nell'aria da alcuni giorni, ora c'è anche il comunicato del Grifone:

"Il Genoa ha assicurato la difesa della sua porta per i prossimi tre anni: Justin Bijlow sarà rossoblù fino al 2029. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio, con le sue prestazioni e i suoi 5 clean sheet in 16 partite giocate, il portiere olandese ha conquistato tutti arrivando a questo primo importante traguardo: la conferma con la maglia del Grifone.

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez: “Siamo contenti di dare continuità e stabilità a livello difensivo, in un ruolo fondamentale come quello del portiere. Justin ha dimostrato di essere un portiere moderno e adatto al nostro gioco, ha trasmesso sicurezza e affidabilità in fase difensiva. Si va avanti insieme convinti che la prossima stagione possa portare ulteriori soddisfazioni”.

Justin Bijlow: “Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova, ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo”".