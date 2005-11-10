Torino, 5 gol in 2 partite per Kulenovic nel pre-campionato. Ma il croato è in partenza

L'attaccante arrivato a gennaio si sta mettendo in mostra nelle prime uscite dei granata, ma nelle gerarchie di Abate ha tanti giocatori davanti

Nell'amichevole di ieri contro l'Alcione, il Torino ha vinto con un misero 1-0 grazie a un rigore trasformato nella ripresa da Sandro Kulenovic. Il croato si era già messo in mostra nella prima amichevole stagionale dei granata, contro il Pinzolo, segnando 4 reti. Buoni segnali per il 26enne, che tuttavia resta sul mercato.

Troppe le prime punte per Abate. Kulenovic può essere ceduto

Nell'idea del tecnico Ignazio Abate, il Torino giocherà con una sola punta e la rosa prevede già la presenza di Giovanni Simeone, Duvan Zapata e Che Adams, più Pietro Pellegri, rientrato dal prestito all'Empoli. Anche considerando una cessione dello scozzese le prime punte restano troppe e qualora dovesse arrivare un'offerta, riporta Tuttosport per Kulenovic, sarà presa in considerazione. Arrivato a gennaio, il giocatore ha vissuto i primi sei mesi al Torino cercando di ambientarsi in un nuovo paese e in un nuovo campionato, segnando appena un gol in 14 partite.