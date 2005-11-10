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Lecco, doppia risoluzione consensuale: salutano Mazzola e Padilla Mendoza

Lecco, doppia risoluzione consensuale: salutano Mazzola e Padilla Mendoza TUTTOmercatoWEB
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:18Serie C
Il Lecco alleggerisce la rosa in vista della nuova stagione. Risolti consensualmente i contratti di Giuseppe Mazzola e Alejandro William Padilla Mendoza.

Il Lecco continua a definire l'organico in vista della nuova stagione e ufficializza due operazioni in uscita. Il club bluceleste ha infatti risolto consensualmente i contratti di Giuseppe Mazzola e Alejandro William Padilla Mendoza, entrambi classe 2005.

Mazzola, centrocampista, era reduce dall'esperienza in prestito alla Vogherese, mentre Padilla Mendoza, trequartista ecuadoriano, aveva trascorso l'ultima stagione tra Pompei e Palmese.

Di seguito le note diffuse dalla società

:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione contrattuale del calciatore Giuseppe Mazzola."

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione contrattuale del calciatore Alejandro William Padilla Mendoza."

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