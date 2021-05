Genoa, numeri importanti per Kallon: il classe 2001 "scoperto" da Ballardini solo mercoledì

E' felice Yayah Kallon per il debutto in Serie A. Primi passi nel massimo campionato per il giovanissimo attaccante della Primavera del Genoa che ieri alla Sardegna Arena ha anche sfiorato il gol. O meglio, la rete l'avrebbe anche realizzata ma il direttore di gara ha annullato per posizione di fuorigioco. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta per un giocatore dalla storia particolare e che ha trovato nei rossoblu il club giusto per sbocciare.

I numeri di Kallon - Un percorso importante quello del classe 2001 nella Primavera di Luca Chiappino che hanno portato alla chiamata in prima squadra da parte di Davide Ballardini. "Io l'ho visto arrivare mercoledì e mi sono arrabbiato, perché è un ragazzo molto interessante e me l'hanno segnalato solo a pochi giorni dalla fine del campionato" ha dichiarato ieri il tecnico ravennate. Eppure i numeri sono già molto importanti con 23 presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia con 1938 minuti giocati, dieci reti e otto assist per i compagni. Curioso come il tecnico della prima squadra abbia notato le prestazioni del ragazzo soltanto sul finire di stagione.