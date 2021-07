Genoa, proposto il rinnovo a Ballardini. Il tecnico non vuole iniziare già in scadenza

Il Genoa ha offerto un rinnovo fino al 2023 a mister Davide Ballardini. L'allenatore, confermatissimo per la stagione ormai alle porte, non vorrebbe iniziare il campionato in scadenza di contratto e, come riporta Sky Sport, proprio per questo motivo i rossoblù gli avrebbero proposto un ulteriore anno di accordo.