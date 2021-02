Genoa, Rovella all'intervallo: "Avantì così, ma dobbiamo stare attenti al Torino"

Il primo tempo tra Torino e Genoa finisce 0-0, un risultato che fotografa quanto visto in campo. A prendere la parola, all'intervento, è Niccolò Rovella, centrocampista rossoblù, che indica ai compagni la via per vincere: "Questa è una partita molto tattica, abbiamo avuto quell'occasione con Czyborra per passare in vantaggio. Dobbiamo continuare così e stare attenti, far girare più velocemente la palla e tenerla meno tra i piedi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.