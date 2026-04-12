Genoa-Sassuolo, c'è anche Bonucci in tribuna. Ecco qual è il suo ruolo in FIGC ora

Le telecamere di Dazn hanno inquadrato Leonardo Bonucci sugli spalti dello stadio Luigi Ferraris: c'è anche lui ad assistere alla sfida fra Genoa e Sassuolo. In quale veste? Non tutti sanno che Bonucci è ancora in forza al Club Italia, dopo la mancata qualificazione degli Azzurri al Mondiale.

La Repubblica ha spiegato che il 38enne ha conseguito il patentino UEFA A, che gli consentirebbe di allenare in Serie C, ma solamente di fare il vice in Serie B e in Serie A. Con il suo incarico sta accumulando dunque le ore necessario per poter svolgere il corso per avere l'abilitazione UEFA Pro, che gli permetterebbe di fare un ulteriore step in avanti.

L'incarico di Bonucci terminerà il 30 e la FIGC, rescindendo il suo contratto, risparmierebbe relativamente poco. L'ex Juventus verrà dunque assegnato alle varie nazionali in base alle necessità delle stesse, con il suo futuro immediato che non è strettamente legato agli avvicendamenti politici e a quelli in Federcalcio. Con l'avvento del nuovo presidente, è chiaro che saranno lui e i suoi collaboratori a decidere che cosa fare.

Bonucci completerà dunque il suo stage. Dopo aver vestito le maglie di Inter, Union Berlino, Fenerbahce, Pisa, Bari, Treviso, Milan e Juventus, è stato viceallenatore dell'Italia Under 19 e collaboratore tecnico di Gattuso fino al playoff Mondiale perso ai calci di rigore contro la Bosnia.