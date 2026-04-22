I tre giovani italiani più promettenti secondo Bonucci: "Esposito, Palestra e Bartesaghi"

Leonardo Bonucci, ex collaboratore di Gattuso con l'Italia e ancora oggi nell'organico FIGC, ha rilasciato una lunga intervista in occasione dei Laureus World Sports Awards a Madrid. L'ex difensore della Juventus ha parlato anche ai canali social de La Gazzetta dello Sport, indicando quelli che secondo lui sono attualmente i tre giovani italiani più promettenti promettenti:

"Pio Esposito penso che nei prossimi anni un ottimo attaccante e un grande talento a livello mondiale. Anche Palestra penso che giocherà in un top team. L'ultimo direi Bartesaghi, gioca già nel Milan, ma anche lui, come Palestra, giocherà in un top club". Se due erano abbastanza pronosticabili, l'ultimo è un po' sorprendente, considerando anche il fatto che non è stato convocato.