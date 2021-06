Giampaolo è in pole per la panchina del Sassuolo: il club neroverde può accelerare i tempi

Valzer delle panchine agli ultimi passi di danza in Serie A. Il Sassuolo sta provando a definire l'arrivo di Marco Giampaolo: l'ex tecnico del Torino, cinquantatre anni, come anticipato su queste colonne, è in pole per la formazione neroverde. La deadline che si è imposto il club guidato dall'ad Giovanni Carnevali e dal ds Giovanni Rossi, è fissato per la prossima settimana. E la sensazione è che Giampaolo, sul quale c'era forte anche il Bologna, sia il nome ora più caldo.