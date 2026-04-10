Giampaolo: "Palestra se continuerà su questo livello potrà essere un pilastro futuro della Nazionale"

"Ovviamente la squadra non ha la stessa condizione psicologica di quattro mesi fa. Oggi gioca sapendo che ogni partita è uno spartiacque, è difficile. Non so se quella di domani è una partita fondamentale, ma so che ci misurerà e ci dirà chi siamo sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico, caratteriale, fisico, mentale". Il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Cremonese, una sfida delicatissima in ottica salvezza: "Di questo siamo consapevoli, ma ciò non toglie che oggi abbiamo diverse possibilità e quindi dobbiamo sapere che ci sono le condizioni per arrivare all’obiettivo un pezzettino alla volta. Mancano sette partite, i margini di errore sono pochi".

Come arginare Palestra, uno dei talenti migliori dei sardi? Dopo le tre vittorie consecutive di gennaio i rossoblù hanno incontrato alcune difficoltà…

“In Serie A può succedere di vivere momenti più positivi e altri meno, è successo anche alla Cremonese e dipende da tanti fattori. Alla fine anche un solo punto può fare la differenza e lo si va a cercare da diverse parti, ripercorrendo le partite giocate e pensando a cosa sarebbe stato con un risultato diverso. Palestra è un giocatore forte, esuberante e leggero. Se riuscirà a mantenere questo livello potrà essere un pilastro futuro della nazionale, dato che ne fa già parte”.

Trova che l’ambiente sia intristito dalle delle difficoltà di questo girone di ritorno, nonostante sia ancora tutto possibile?

“Io non ravviso questo: arrivo qui al centro sportivo alle 8 del mattino, torno a casa alle 20 e quello che percepisco è che qui si lavora, si cercano di fare le cose per bene. Non leggo ciò che c’è scritto sui giornali e non so cosa si percepisca in città, non per mancanza di rispetto ma perché non uso i social e penso solamente al campo senza farmi condizionare. Se il cammino della Cremonese fosse stato regolare tutti avrebbero avuto ben presente che adesso tutte le energie erano da rivolgere alla salvezza. A giugno la Cremonese è partita per salvarsi, poi ha fatto l’exploit e infine si è trovata coinvolta nella corsa”.