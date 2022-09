Gli addii in extremis di Arthur e Zakaria faranno risparmiare alla Juventus oltre 13 milioni

vedi letture

Gli addii in extremis di Arthur e Zakaria alla Juventus sono arrivati con due trattative nate e concluse in pochissimo tempo che di fatto hanno permesso ai bianconeri di risparmiare una cifra decisamente importante in fatto di stipendi. Il brasiliano, volato al Liverpool in prestito oneroso e diritto di riscatto, si porta via il suo stipendio da 9 milioni di euro lordi a stagione, mentre lo svizzero è passato al Chelsea portando via i 4,5 milioni di euro lordi all'anno percepiti alla Continassa. In totale e conti alla mano, la Juventus nell'ultimo giorno di mercato ha tolto un peso di 13,5 milioni di euro dai conti di questa stagione.