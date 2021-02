Gli uomini mercato dell'E.League - Ihattaren, potenzialmente il Fenomeno del calcio olandese

Mohammed Ihattaren viene inserito da tempo nelle classifiche dei migliori giovani. In quella de L'Equipe, della Uefa, del Guardian, e via discorrendo. Classe 2002, già nazionale olandese, scuderia Raiola, il centrocampista è arrivato in prima squadra con Van Bommel senza passare dalla squadra B. Gioca indistintanmente da trequartista e da esterno d'attacco, sia a destra che a sinistra .Bravo su punizione, nell'uno contro uno, ha un coraggio sconfinato che lo porta costantemente a provare anche le giocate più difficili. E' al bivio della carriera, ovvero quello di decidere dove proverà a diventare grande. Lo paragonano da sempre a Ibrahim Afellay ma quello che è ora anche un'ispirazione da compagno, non è riuscito a dar seguito a tutte le premesse. La scelta della squadra dove giocare, adesso, sarà fondamentale per il prossimo step di quello che può essere il miglior fenomeno del calcio olandese.

Nome Mohammed Ihattaren

Squadra PSV Eindhoven

Anno di nascita 2002

Ruolo Centrocampista offensivo

Scadenza del contratto 2022

Valutazione (Transfermarkt) 16 milioni