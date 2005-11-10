Goncalves alla Fiorentina, quali sono le condizioni perché l'acquisto diventi definitivo
La Fiorentina ha chiuso con un colpo a effetto la propria sessione estiva 2026 di calciomercato, assicurandosi il talentuoso fantasista Pedro Goncalves (28 anni) dallo Sporting Club de Portugal, un giocatore in grado di accendere le fantasie e i sogni della piazza al solo sentirne pronunciare il nome.
Le condizioni perché scatti l'acquisto obbligatorio
Goncalves si trasferisce a Firenze in un affare a base prestito, oneroso e da 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto condizionato per tramutare il trasferimento in un titolo definitivo per altri 22,5 milioni di euro. Quali sono le condizioni necessarie perché scatti questo tipo di obbligo? Secondo quanto raccolto da TMW, sono due: che Goncalves giochi almeno il 60% di partite con la maglia dei viola, e che allo stesso tempo la squadra riesca a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Così, partirebbero in automatico i 22,5 milioni di euro dal Viola Park, con destinazione biancoverdi di Lisbona.