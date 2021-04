Guardiola: "Ora la domanda è: al ritorno col PSG saremo quelli del 1° o del 2° tempo?"

Pep Guardiola, nel post partita di PSG-Manchester City, ha parlato così della reazione dei suoi nella ripresa dopo un primo tempo di totale sofferenza: "Quando giochi la prima partita a volte non giochi libero. Loro poi davanti sono pericolosissimi. Il gol subito ci ha fatto male, non eravamo cattivi nell’aggredire. Poi abbiamo fatto un pressing più aggressivo, andando a fare uomo contro uomo in alto. Abbiamo recuperato tanti palloni, poi abbiamo fatto il possesso e ripreso la partita. La domanda ora è, saremo la squadra del primo o del secondo tempo al ritorno? Se saremo quella del primo può succedere di tutto, se saremo quella del secondo saremo in finale”.