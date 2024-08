Ufficiale Hellas, dall'Eintracht arriva Alidou: operazione in prestito con diritto di riscatto

Il Verona annuncia un nuovo innesto per l'attacco. Il club scaligero ha ufficializzato l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Faride Alidou. Questo il comunicato della società: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - da Eintracht Francoforte le prestazioni sportive dell'attaccante tedesco Faride Alidou. Nato ad Amburgo, in Germania, il 18 luglio 2001, l’esterno tedesco nasce calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città natale, dove svolge tutta la trafila fino all’Under 19.

L’esordio in Prima squadra arriva nella stagione 2021/22, il 16 ottobre 2021, nel match contro il Fortuna Düsseldorf. Al termine della sua prima stagione in Bundesliga, colleziona 23 presenze e realizza 2 gol. Nella stagione 2022/23, Alidou si trasferisce a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte e scende in campo in 15 occasioni in campionato e in 5 partite della Uefa Champions League, nella quale la formazione tedesca è inserita nel girone D insieme a Sporting Lisbona, Marsiglia e Tottenham, e proprio contro gli inglesi, nella partita di ritorno, realizza una rete. In questa edizione della competizione europea, l’Eintracht raggiunge anche gli ottavi di finale.

Nella stagione 2023/24 passa in prestito al Colonia, sempre in Bundesliga: gioca 26 partite e segna 4 gol. In Nazionale Faride ha vestito la maglia dell'Under 20 e Under 21 della Germania. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Faride, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".