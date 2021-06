Hellas, Di Francesco sul mercato: "Nessuno è imprescindibile, a livello tattico cambieremo"

"Di imprescindibile non c'è nessuno, dobbiamo ragionare sul noi". Così Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato del mercato scaligero in conferenza stampa: "Negli ultimi anni ho sentito tanti 'io', e non va bene: dobbiamo essere un unico corpo, che deve giocare per la salvezza con temperamento ed aggressività, che è un po' quello che ha lasciato Juric. Io porterò delle diversità dal punto di vista tattico, ma non voglio smontare quello che ha portato avanti negli ultimi due anni questa squadra".

