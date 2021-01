Hellas, Kalinic: "Sono felice, ancora non al massimo. Lavoriamo molto, a breve al 100%"

vedi letture

Nikola Kalinic, a segno oggi con il suo primo gol per l'Hellas nel 2-1 al Crotone, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita: "Sì, sono felice. Dobbiamo continuare così a lavorare, e giocare come oggi. Non mi sono allenato molto coi compagni, e sono alla terza partita: ancora per me è difficile, devo lavorare e a breve magari sarò al 100%. Lavoriamo tanto fisicamente, anche oggi la squadra si è visto che era pronta e l'importante sono i tre punti".

Vero che Juric vi mette sotto pressione in allenamento?

"Noi come giochiamo ci alleniamo: sempre al massimo. Ogni allenamento bisogna dare tutto, ecco perché è facile in partita".

Quale il suo obiettivo?

"Devo pensare partita per partita, non a fare 15 o 20 gol. Solo dare il massimo, poi i risultati arriveranno".