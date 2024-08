Ufficiale Hellas Verona, colpo in prospettiva per l'attacco. Dal Rennes arriva Mathis Lambourde

vedi letture

Mathis Lambourde è ufficialmente un nuovo calciatore del Verona. A comunicarlo è il sito ufficiale della Lega Serie A, che informa che l'attaccante classe 2006 ha lasciato il Rennes a titolo definivo per vestirsi di gialloblù fino al 2029. Il talento francese dovrebbe, almeno inizialmente, essere aggregato alla formazione Primavera per un inserimento graduale in Prima Squadra.

Il Verona è pronto a ufficializzare anche il classe 2005 Sishuba

È in chiusura anche l'altro colpo Ayanda Sishuba, trequartista classe 2005 del Lens e delle rappresentative giovanili del Belgio. Doppio innesto in prospettiva dunque per la squadra allenata da mister Zanetti.