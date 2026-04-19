Hellas Verona, nervi tesi dopo il ko col Milan: Orban scende dall'auto e aggredisce un tifoso

Momenti di forte tensione al termine di Hellas Verona-Milan, conclusa con la sconfitta dei gialloblù. Protagonista dell’episodio è stato Gift Orban, coinvolto in un alterco con alcuni tifosi nel parcheggio Masprone mentre lasciava lo stadio. Secondo le ricostruzioni riportate da L'Arena, tutto sarebbe iniziato quando un padre, accompagnato dal figlio, si è avvicinato all’auto del giocatore chiedendo una foto. L'attaccante gialloblù, con il finestrino abbassato, avrebbe risposto di avere fretta, senza fermarsi.

La situazione si è poi complicata con l’intervento di un altro tifoso, che avrebbe invitato il calciatore a concedere comunque uno scatto al bambino. A quel punto, Orban avrebbe accelerato leggermente, mentre il tifoso avrebbe reagito colpendo il cofano dell’auto, forse per segnalare la presenza di persone nelle vicinanze o per protesta. La risposta del giocatore è stata immediata: è sceso dal veicolo e ha colpito il tifoso, dando origine a un acceso confronto. Nel video che circola sui social si vedono i due spintonarsi più volte, tra urla e tensione generale.

😳👊 Gift Orban, delantero del Hellas Verona, se ha bajado del coche para pelearse con un tifoso. Esto ha ocurrido tras la derrota del equipo por 0-1 contra el Milan.



Los gialloblù son 19º con 18 puntos, a 10 ya de la salvación. Su descenso a #SerieB, cada vez más cerca… pic.twitter.com/hee82JvQkq — Mario Reinoso (@marioreinoso_) April 19, 2026

Le immagini mostrano anche la reazione dei presenti: una donna che cerca di calmare la situazione, un bambino in lacrime e un clima di forte agitazione. Orban è stato poi allontanato da un addetto dello stadio, evitando ulteriori conseguenze. Successivamente, secondo quanto riportato, il giocatore sarebbe rientrato nella struttura per scusarsi dell’accaduto, provando a chiudere un episodio che lascerà sicuramente degli strascichi.