Ufficiale Hellas Verona, riscattato Tchatchoua. Allo Charleroi circa 2 milioni di euro

L'Hellas Verona ha riscattato Jackson Tchatchoua dallo Charleroi. Due i milioni di euro che i veronesi verseranno nelle classe del club belga.

Ecco il comunicato ufficiale."Hellas Verona FC rende noto di aver riscattato dal Royal Charleroi Sporting Club, a titolo definitivo, il difensore belga Jackson Tchatchoua. Il calciatore si legherà al Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Verona negli ultimi giorni del calciomercato estivo, il classe 2001 è stato protagonista nella cavalcata che ha portato alla salvezza, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo scendendo in campo in 26 occasioni, partendo titolare in 19. In totale, inoltre, il difensore gialloblù ha collezionato 1.725 minuti di gioco. Hellas Verona FC rivolge un grande in bocca al lupo a Jackson per il prosieguo della sua carriera in gialloblù".