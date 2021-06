Hellas Verona, tutto su Di Francesco: prima lo svincolo dal Cagliari, poi può firmare

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino alla panchina dell'Hellas Verona. Il tecnico pescarese sta trattando la risoluzione anticipata del contratto in essere con il Cagliari, 1,5 milioni di euro fino al 2023, e poi sarà libero di firmare per i gialloblu. Sullo sfondo resta l'alternativa che porta a Tudor dopo l'esperienza alla Juve, ma la scelta è quella di puntare sulla voglia di riscatto di Difra, pronto per tornare subito in panchina dopo l'esonero in Sardegna della stagione passata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.