Hernanes: "Lazio, manca un po' di cinismo. Zaccagni e Tavares gli uomini derby"

"Solo dopo averlo giocato il derby lo si può capire veramente". Non usa giri di parole Hernanes per descrivere la sfida fra Lazio e Roma in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico. L'ex calciatore biancoceleste ha parlato ai taccuini dell'edizione romana del Corriere della Sera soffermandosi sui giocatori di Maurizio Sarri che arrivano da una sconfitta in casa del Sassuolo: "Zaccagni - ha esordito -. Lui è sempre pericoloso, punta e salta l’uomo. Col Sassuolo non ha segnato solo perché al portiere è riuscito un miracolo.

Lui è uno pericoloso, apre le difese avversarie. Guendo e Rovella però assicurano ritmo ed equilibrio. Un po’ come Koné, che è molto quotato, e Cristante, anche lui utilissimo. Ma manca forse la tecnica pura". Tanti i giocatori che potrebbero essere protagonisti domenica ma secondo Hernanes ecco chi è che potrebbe decidere la stracittadina: "Oltre a Zaccagni dico Nuno Tavares - ha analizzato - col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa, può emergere.

Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area" ha concluso. Parlando delle ultime gare invece ha analizzato: "La gara col Como non la prendo nemmeno in considerazione, ogni tanto capitano giornate storte. Col Verona non ho visto difetti, col Sassuolo non mi è dispiaciuta. Si è visto il gioco di Sarri. Manca un po’ di cinismo".