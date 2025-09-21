Ufficiale
Rimini, altro annuncio: preso a centrocampo il classe 2004 Leoncini
Altro volto nuovo in casa Rimini, questa volta a centrocampo: annunciato l'acquisto di Mattia Leoncini, di seguito la nota del club.
Rimini F.C. annuncia il ritorno in biancorosso di Mattia Leoncini, centrocampista classe 2004.
Dopo aver già vestito la maglia del Rimini nella stagione 2023/24, Leoncini ha maturato successivamente nuove esperienze al Pisa e al Legnago Salus.
Ora fa ritorno al “Romeo Neri” con la volontà di confermarsi e dare continuità al proprio percorso, mettendo le sue qualità al servizio del centrocampo biancorosso.
Bentornato Mattia!
