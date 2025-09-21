Ufficiale Perugia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a mister Braglia

Il Perugia ha annunciato il nuovo tecnico: il club umbro ha affidato la panchina a mister Piero Braglia. Di seguito la nota del club

ACPerugiaCalcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Piero Braglia.

Allenatore di grande esperienza e personalità, Braglia vanta una lunga carriera nei professionisti, con oltre 1000 panchine tra Serie B e Serie C, e numerose promozioni ottenute alla guida di club storici del panorama calcistico italiano.

Tra i suoi successi più importanti si ricordano le promozioni in Serie B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro e, tra le altre, anche le panchine con altri club come Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso.

Il mister si avvarrà del supporto di un collaboratore tecnico che andrà ad aggiungersi all’attuale staff tecnico.