Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende, Gasperini rilancia Pellegrini
Sorprese da una parte e dall’altra, nelle formazioni ufficiali del derby di Roma che andrà in scena allo stadio Olimpico alle 12.30 in un contesto iper-sorvegliato per evitare scontri dopo i precedenti dello scorso campionato. Fischio d’inizio affidato all’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, di seguito le scelte dei due allenatori.
Maurizio Sarri stupisce nde, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. C’è Pedro, ma soprattutto c’è Boulaye Dia, preferito a Castellanos, che va in panchina, per il ruolo di centravanti. A centrocampo recuperato Rovella, che parte dal primo minuto al fianco di Guendouzi e Dele-Bashiru. Marusic terzino destro, Zaccagni completa l'attacco.
Gian Piero Gasperini concede a Lorenzo Pellegrini il debutto stagionale più complicato di tutti. L’ex capitano, la cui ultima partita in giallorosso risale a inizio maggio (con la Fiorentina) agirà sulla trequarti con Soulé a supporto di Ferguson, scelto come punta centrale. Rensch a destra al posto di Wesley, in difesa c'è Celik.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Sarri
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.